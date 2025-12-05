El BNG de Vigo denuncia "chapuzas" en la reparación de las pistas de atletismo de Balaídos BNG de Vigo

El BNG de Vigo ha cargado contra el Gobierno municipal por la "chapuza" en las obras de reparación del firme de las pistas de atletismo de Balaídos, denunciando que el material utilizado para parchear el tartán es resbaladizo y supone un "grave riesgo" para los usuarios, con caídas ya registradas y charcos en varios puntos.

También critican un repintado defectuoso que ha dejado líneas torcidas o sin marcar, como ocurre en la zona de lanzamiento de peso. El concejal nacionalista Filipe Abalde ha reprochado que "convertir las pistas en una pista de patinaje es el colmo", y acusó al Concello de perpetuar una "pésima gestión" en estas instalaciones, cuya reparación se ejecutó fuera de plazo y mantuvo el recinto cerrado más tiempo del previsto.

Abalde recordó que las pistas esperan desde 2009 una reforma integral que el alcalde, Abel Caballero, prometió acometer de forma simultánea a la renovación de la grada de Gol del estadio de Balaídos, un compromiso del que "nada se sabe".

El edil ha exigido a la Concejalía de Deportes que actúe de inmediato para corregir las deficiencias detectadas y garantizar un estado adecuado de unas pistas que, ha afirmado, se han convertido en un "emblema del abandono" del deporte municipal. "Es inaceptable que un nuevo parche no solo no solucione nada, sino que genere más problemas", ha lamentado.

El BNG amplió sus críticas a la situación de los gimnasios municipales, que, según denunciaron, continúan registrando cierres intermitentes en instalaciones como las del Berbés y el Carme. El Gobierno local los justifica por obras puntuales, pero Abalde sostiene que se deben a una "falta estructural de personal" en el área de Deportes, que cuenta hoy con 36 trabajadores frente a los 78 de 2013, pese a que el Concello dispone de 250 plazas vacantes sin cubrir.

A juicio del BNG, esta carencia deja a los usuarios sin un servicio estable y evidencia la "incompetencia y desidia" del Gobierno de Caballero, que, aseguran, cerrará 2025 con más de 100 millones de euros sin ejecutar del presupuesto.