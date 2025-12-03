El tiempo en Vigo: Los chubascos serán la tónica en el segundo tramo de semana

Vigo llega al ecuador de la semana con frío y amenaza de precipitaciones, aunque estas no serán muy persistentes y se registrarán en forma de chubascos, al menos, de cara al segundo tramo de estos siete días.

Así, los cielos se mantendrán hoy en alternancia de nubes y claros, con lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre los tres grados de mínima y los 15 de máxima.

De cara a este jueves la situación será similar: Chubascos débiles podrían producirse en diferentes momentos del día. Las temperaturas mínimas se recuperarán hasta los dos dígitos: Marcarán 11 grados. Las máximas se quedarán en los 15 grados.

De cara al viernes se prevé que las lluvias sean más persistentes. Eso sí, la sensación de frío será menor, pues las máximas subirán a los 16 grados y las mínimas a los 12.