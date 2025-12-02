Detenido en Vigo por fingir que le habían robado el móvil y así cobrar de la aseguradora

Un individuo ha sido detenido en Vigo por la Policía Nacional tras fingir la sustracción de su teléfono móvil y así estafar a la aseguradora. El hombre habría presentado una denuncia en comisaría relatando que unos varones le habían quitado el dispositivo.

Sin embargo, los agentes iniciaron una serie de investigaciones que les permitieron esclarecer los hechos. Así, se conoció que el propio denunciante entregó su teléfono a un tercero para que lo vendiera y le entregara el beneficio obtenido.

Pero, además, el detenido tramitó un parte de siniestro ante su aseguradora para obtener una compensación económica por falsa sustracción.



La Policía Nacional recuerda que denunciar hechos falsos y tratar de obtener beneficios indebidos constituye un delito. Estas conductas desvían recursos policiales y pueden acarrear graves consecuencias legales para sus autores.