Nuevo encontronazo entre Vigo y Deputación sobre la piscina de Teis: "Si no quieren firmar, que lo digan"

El Concello de Vigo y la Deputación de Pontevedra han protagonizado este jueves un nuevo encontronazo por la reforma de la piscina de Teis. El ente provincial emplazó al alcalde Abel Caballero a reunirse este jueves para "desbloquear" el convenio bilateral y el regidor socialista ha reiterado que ya envió el documento firmado el lunes. "Si no lo quieren firmar, que lo digan", ha reclamado.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor socialista ha avanzado que las obras en la piscina del barrio de Teis van "a mucha velocidad". "Seguramente podamos abrirla antes de lo que teníamos previsto. Una buena noticia para Teis y para Vigo", ha afirmado el alcalde.

Acto seguido, Caballero ha recriminado a la Deputación que "remolonea en los pagos que tiene que hacer en la ciudad". "No quieren pagar", ha asegurado, a la vez que ha confirmado que "la piscina se va a hacer exactamente igual y a la misma velocidad". "Y la pagará íntegramente el Concello de Vigo", ha recalcado.

Cabe recordar que este miércoles, la Deputación emplazó al Concello a reunirse "de forma urgente" este jueves para desbloquear la reforma de la piscina municipal. Entonces, Caballero informó que había enviado el lunes el convenio firmado. "A día de hoy no tenemos noticia de que lo haya firmado la Deputación", ha asegurado.

"Mi firma está. Si la Deputación quiere, que la firme. Si no quiere, que no la firme, porque la vamos a hacer exactamente igual", ha añadido el regidor socialista, que ha recordado que las firmas deben hacerse por vía telemática: "No se pueden hacer manuales. Eso es el paleolítico superior, ya no lo permite la ley", ha manifestado.

"El alcalde que más exige, más confronta y peor ejecuta"

La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha criticado que "Caballero no se ha querido sentar a la mesa". "Y no solo eso, sino que, por lo que ha declarado, desprecia los fondos provinciales que tenemos reservados para Vigo. Es, sin duda, una mala noticia para la ciudad y para Teis", ha afirmado en declaraciones transmitidas a los medios este jueves.

Aun así, ha asegurado que hará "todo lo posible" para sacar adelante este convenio, "a pesar de Abel Caballero". "El alcalde que más exige, más confronta y peor ejecuta", ha lamentado la también presidenta del PP de Vigo, a la que le llama la atención que el regidor socialista "desprecia los fondos de la Deputación y hoy vuelva, como ayer, a reclamarlos".

"Si hasta el momento ha firmado incontables convenios públicamente, ¿por qué ahora de repente no quiere? Todavía no ha aclarado esta cuestión. Que se lo explique a la ciudad", ha cuestionado Sánchez, que ha afirmado que el ente provincial mantiene la disposición de firmar "cuando quiera" Caballero ese convenio, "digital y públicamente el mismo día".