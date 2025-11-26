Propietarios de VUT piden revisar la tasa de basura de O Morrazo (Pontevedra) por "carecer de justificación"

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, AVITURGA, ha presentado alegaciones ante la nueva ordenanza del servicio de recogida de basura en la mancomunidad de O Morrazo. Ha pedido revisar el nuevo recibo y sustituir la tasa aplicada a las viviendas turísticas por un sistema proporcional a la ocupación, o equipararla a la que pagan las viviendas habituales.

En un comunicado recogido por Europa Press, la asociación ha demandado que la nueva ordenanza se paralice hasta que no haya una memoria económica "con información objetiva, actualizada y desagregada".

Asimismo, ha reclamado que la tasa aplicada a este tipo de viviendas sea revisada y sustituida por un sistema de cobro vinculado a la ocupación de las viviendas o, en todo caso, un tarifa equiparada a la que paga una vivienda habitual, "hasta contar con datos técnicos fiables".

Según AVITURGA, la tarifa aprobada por la Mancomunidad "carece de justificación técnica y económica, al basarse en estimaciones obsoletas y no contrastadas". "La propia memoria económico-financiera reconoce que no existen datos oficiales actualizados y que las cifras empleadas son meras aproximaciones sin metodología", han añadido los propietarios de viviendas turísticas.

Para esta entidad, esta situación "vulnera principios básicos, como la seguridad jurídica y la equivalencia". Así, ha advertido de que la norma "no acredita" que las viviendas de uso turístico generen más residuos que las habituales y tampoco tiene en cuenta la ocupación estacional.