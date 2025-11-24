Todas las manifestaciones por el 25-N en Vigo y su área: horarios y recorridos

Vigo y su área metropolitana volverán a salir a la calle mañana, martes 25 de noviembre, para manifestarse por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25-N. La de la ciudad olívica será la principal y más populosa, al convertirse en el punto de encuentro de toda la comarca a las 20:00 horas.

Al igual que ocurrió el año pasado, en Vigo habrá dos marchas el 25-N, ya que la asociación Resposta Feminista ha convocado una manifestación a las 19:00 horas bajo el lema 'Que a vergoña mude de bando. Feminismo sen tregua'. En ambos casos, el punto de partida es Vía Norte.

El lema de la principal convocante, la Coordinadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres en Galiza, es 'Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista'. Así, se refieren a la violencia ejercida contra las mujeres en ámbitos como el judicial y a la violencia obstétrica, además de exigir que las políticas de igualdad sean centrales para los gobiernos con el fin de acabar con la violencia de género.

La principal manifestación en Vigo será este martes a las 20:00 horas, convocada por la Red de Mujeres contra los Malos Tratos, que partirá desde el cruce entre Urzaiz y Vía Norte. A esta, en la que participará el Concello, se unen las convocadas por el colectivo Resposta Feminista y la Coordinadora gallega de La Marcha Mundial das Mulleres.

Dentro de la programación de Vigo para el 25-N, se incluye también este martes, de 10:30 a 12:30 horas, el programa "Enlaza Vigo contra la violencia de género” en el Auditorio Mar de Vigo, con la participación del alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de FP.

A las 20:00 horas también está convocada por la Marcha Mundial das Mulleres una manifestación el O Porriño desde la Praza do Concello. Desde el Gobierno local, han programado, además de la colocación de un lazo morado en la fachada de la casa consistorial este lunes, una serie de actividades que tendrán este martes como jornada central.

Actos a las 12:00 horas

A las 12:00 horas, se instalará en la Praza do Concello un punto violeta y se formará un lazo humano con la colaboración del alumnado de 2º de la ESO portando cartulinas con el nombre de las víctimas de este año. El acto finalizará con un minuto de silencio, a lo que le seguirá un concierto de cuerda de la Escuela de Música de O Porriño. Además, se inaugurará la Plaza 25N, que pretende convertirse en recuerdo permanente y colectivo de solidaridad frente a la iglesia parroquial de Santa María.

En Mos, el acto institucional será a las 12:00 horas en el Pazo de Mos. El día comenzará con la celebración de un taller de sensibilización con alumnado del IES de Mos y la creación de un mural colectivo de 25 metros. A continuación, se procederá a la lectura del Manifiesto Institucional, al que seguirá un minuto de silencio por las víctimas.

A la misma hora, en Redondela, se realizará la lectura de la Declaración Institucional en la Plaza del Concello, además de las lecturas de manifiestos de la Asociación Andaina de personas con diversidad funcional y la Asociación Lenda de Saúde Mental, en representación de los Centros de Día y centros educativos del concello. También se celebrará una performance de Iria Sobrado, "Coida todo o que amas", y una entrega floral en el árbol Ginkgo biloba, en la calle Salgueiral.

Val MIñor

En el Val Miñor, Nigrán y Baiona también han convocado sus actos institucionales a las 12:00 horas de este martes. En el primero, se realizará la lectura del manifiesto del 25N por parte del grupo de participación infantil y juvenil Xeración Xa. Por la tarde, a las 17:00 horas, en el Salón de Plenos del Concello se constituirá el Consello Municipal da Muller.

En el caso de Baiona, se celebrará un acto público en el Concello en el que se presentará la instalación artística "Ten nome, Violencia Machista", de la artista local Irene Silva y habrá actuación de Su Garrido Pombo.