Plantean una manifestación en Vigo contra el Olimpia Valencia: "Quieren desestructurar la Atención Primaria"

La futura apertura del nuevo Centro de Salud Integral Olimpia Valencia, anunciada para el primer trimestre de 2026, se ha encontrado con un nuevo escollo en lo que se refiere a la recepción por parte de los profesionales sanitarios en Vigo.

Desde SOS Sanidade Pública han anunciado este lunes que están planeando una manifestación en la ciudad olívica contra los efectos que tendrá para la sanidad local, con la concentración del servicio de Pediatría en este centro de salud, ubicado en el edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín.

Así lo ha señalado este lunes uno de los portavoces de la plataforma Xesús Araújo, quien ha apuntado que esta protesta se llevará a cabo antes de final de año.

Tras reunirse con el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, Araújo ha lamentado que la apertura del Olimpia Valencia suponga, por un lado, el cierre de los ambulatorios de López Mora y de Nicolás Peña y, por otro, la concentración de los servicios de Pediatría de la zona de As Travesas.

"Quieren desestructurar la Atención Primaria", ha criticado, insistiendo en que de esta manera se "rompe" uno de sus "principios" que era la "cercanía".