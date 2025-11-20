El Parque Nacional Illas Atlánticas presume de guías en Vigo: ya son más de 1.200 con acreditación Xunta de Galicia

Vigo ha acogido este jueves el acto de entrega de los diplomas a 65 nuevos guías del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas.

En la entrega ha participado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que ha destacado que ya son más de 1.200 personas las que han obtenido la acreditación.

La conselleira ha recordado que los cursos formativos se desarrollan desde hace 20 años, en colaboración con el Gobierno de España, y ha destacado las diferentes profesiones de origen de los que se convierten en guías, desde geólogos, biólogos, o buzos. En común tiene, según ha incidido, el interés y "el amor" hacia el Parque Nacional.

Este año, hasta finales de octubre el Parque Nacional das Illas Atlánticas recibió a unos 487.000 visitantes, según los cupos recogidos en el Plan Rector de Usos e Xestión, que permite "disfrutar" y, al mismo tiempo, "preservar" ese espacio.

El curso para la acreditación de guías refuerza la capacitación profesional del personal encargado de la atención e interpretación ambiental en el Parque, y reafirma el compromiso de la Xunta con la "formación continua y la promoción de la divulgación ambiental y científica", según ha destacado la Consellería.

Los nuevos guías han recibido formación sobre aspectos como legislación y biodiversidad, protección medioambiental, o sobre la protección de otros elementos patrimoniales de las islas que conforman este espacio.