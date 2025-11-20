Dónde aparcar en Navidad en Vigo: parkings, zona azul y gratuito

En poco más de una semana, el próximo viernes 28 de noviembre, la Navidad de Vigo vivirá su primer día de afluencia "muy alta", según el plan de tráfico presentado por el Concello el martes de la semana pasada. Será una de las primeras pruebas de fuego para la planificación municipal y será vital responder a una pregunta: ¿dónde aparco el coche?

Antes de responder a la pregunta, hay que recordar que la principal recomendación en estas fechas es la de no acercarse al centro de la ciudad en vehículo propio, sino hacerlo a pie o en transporte público. Pero lo cierto es que para mucha gente es inevitable el uso del coche para, al menos, acercarse al núcleo central de la Navidad.

También es importante recordar que este año el plan de tráfico ha establecido tres tipos de días para la Navidad, importantes para atender a los problemas que pueden surgir por las aglomeraciones, tanto de personas como de turismos. Así, habrá 9 días de afluencia "muy alta"; 11 días de afluencia "alta"; y 35 días, los restantes, de afluencia "moderada".

Afluencia "muy alta" : 28, 29 y 30 de noviembre y 1, 5, 6, 7, 8, y 26 de diciembre

: 28, 29 y 30 de noviembre y 1, 5, 6, 7, 8, y 26 de diciembre Afluencia "alta" : 16, 21 y 22 de noviembre; 12, 13, 19, 20 y 27 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero

: 16, 21 y 22 de noviembre; 12, 13, 19, 20 y 27 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero Afluencia "moderada": 15, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de noviembre; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de enero

Hay que tener en cuenta que todos los días, el tramo horario de especial vigilancia del tráfico será de 18:00 a 22:00 horas. Además, lo días de afluencia "muy alta", el operativo puede adelantarse a las 10:00 horas y conllevar modificaciones en el tráfico.

Parkings

A la hora de aparcar en el centro, en caso de que sea necesario, se puede hacer en los parkings subterráneos y exteriores, que permiten ubicarse muy cerca de las principales zonas de visita para aquellos que quieren ver los adornos y las luces de Navidad.

En este caso, si hacemos la comparativa con hace 12 meses, los precios han subido prácticamente en todos los estacionamientos de pago, aunque es posible dejar el coche por menos de 2 euros durante la primera hora en:

Centro comercial A Laxe: gratis los 30 primeros minutos y luego 1,29 euros

Parking exterior de Vialia: gratis los 15 primeros minutos y luego 1,48 euros

Praza do Rei: 1,78 euros

El Dorado (Uruguay, 8): 1,8 euros

Velázquez Moreno, 19: 1,8 euros por hora

Centro Comercial Vialia (subterráneo): gratis los 30 primeros minutos y luego 1,9 euros por hora

Parking Vigo (Areal, 142): 1,98 euros por hora

El resto de parkings del centro de la ciudad superan los 2 euros de tarifa por una hora de estancia, por lo que puede ser más económico consultar las tarifas que ofrecen para estancias más largas.

Praza da Estrela: 2 euros

Parking de Venezuela, 2,17 euros

Fernando el Católico: 2,2 euros

Rosalía de Castro: 2,2 euros

Parking Central (Doctor Cadaval, 30): 2,2 euros

Arenal: 2,36 euros

Parking Colón (Colón, 28): 2,4 euros

Parking del Mercado O Progreso: 2,4 euros

Policarpo Sanz (acceso desde García Barbón y salida por calle Pontevedra): 2,5 euros

O Berbés: 2,6 euros

Parking Urzaiz (Urzaiz, 4): 2,63 euros por hora

Náutico Cíes: 2,88 euros por hora

Zona azul

Aunque es una opción más económica que los parkings privados, muchas veces puede ser misión imposible aparcar en el centro de la ciudad en momentos de mucha afluencia, aunque no sea Navidad.

La zona azul, de pago, y que incluye prácticamente todo el centro de la ciudad, tiene un precio de 0,60 euros por aparcar una hora, y de 1,45 euros por hacerlo durante dos, que es el tiempo máximo de estacionamiento; tras este tiempo, hay que cambiar el coche de lugar. El horario de pago durante los días laborales es de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Durante los fines de semana y festivos es gratuito.

Otros sitios para aparcar

También se puede estacionar el coche de forma gratuita, pero en este caso ya tiene que ser alejado del núcleo central de la ciudad. Además, desde el Concello ya avanzaron que no se pondrán lanzaderas al centro porque no hay suficiente demanda, por lo que se depende del transporte público para moverse.

Una zona de aparcamiento posible es el monte de O Castro, situado relativamente cerca a pie del centro, incluso usando las escaleras del Vigo Vertical que conectan la zona del Concello con la Puerta del Sol, kilómetro cero de la Navidad.

Otra de las zonas recomendadas para aparcar sin coste cuando el centro está impracticable es el barrio de Coia, por amplitud y oferta de plazas para aparcar; en este caso, el traslado al centro más rápido es a través del bus urbano o en taxi.

Algo similar ocurre en la playa de Samil, uno de los aparcamientos "disuasorios" que se ofrecen normalmente desde el Gobierno municipal, y que también obliga a usar el transporte público e, incluso, con transbordos.