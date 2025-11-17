Denuncian en Vigo las "negligencias graves" de seguridad y salud en las obras del CIFP Manuel Antonio

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha mostrado su apoyo este lunes al alumnado y al profesorado del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Manuel Antonio. Los nacionalistas han denunciado las "negligencias graves" en materia de seguridad y salud que causan las obras en el centro educativo.

Tras la visita al centro de la diputada nacionalista Alexandra Fernández y su portavoz municipal en Vigo, Xabier P. Igrexas, el BNG responsabiliza a la Xunta de Galicia del "desastre" de los trabajos de reforma de la cubierta. En concreto, han tachado la actuación de "caótica y peligrosa chapuza" debido a la "pésima gestión y nula supervisión".

Los nacionalistas han asegurado que, desde que comenzó el curso hace tres meses, las obras están "poniendo en riesgo" tanto al alumnado como al profesorado de este centro. De hecho, se han suspendido aulas y se ha impedido la actividad educativa debido a la actuación en la cubierta.

Fernández e Igrexas consideran que las obras son "necesarias", pero que "están a provocar más deficiencias de las que ya existían". Filtraciones de agua, fuertes olores de los materiales aislantes y polvo hacen "el ambiente irrespirable", han denunciado. También han alertado que una parte del techo cayó durante una clase.

Además, los docentes denuncian los ruidos constantes de los trabajos, así como la falta de medidas de seguridad por parte de los operarios, que realizan el "lanzamiento de cascotes con alumnos y alumnas a pocos metros". Por otro lado, creen que un corte eléctrico pudo tener su origen en las obras, el cual provocó la pérdida de cepas de estudio sanitario que estaban almacenadas en neveras.

Los nacionalistas han criticado la "total opacidad" de la Xunta, que continúa estos días, han denunciado, a pesar de haber dado el paso de constituir una Comisión de Seguimiento de las Obras cuando las protestas visibilizaron públicamente el problema. "La dejadez es tal que ni tan siquiera reforzó el servicio de limpieza a pesar de la fuerte presencia de polvo y materiales en suspensión", han alertado los profesores en su reunión con el BNG.

Cabe recordar que los estudiantes convocaron una huelga el pasado martes 4 de noviembre para exigir al ente autonómico soluciones inmediatas y respetar su "derecho a recibir una educación en condiciones dignas y seguras". "Muchas personas están saliendo de las aulas con crisis de migrañas, otras con ataques de asma y viéndose en la obligación de tener que traer mascarillas para poder asistir a sus clases", afirmaron desde el Sindicato de Estudiantes.