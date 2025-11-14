Accidente en la AP-9: un semirremolque incendiado obliga a cortar la autopista entre O Porriño y Vigo

Accidente en la autopista AP-9. La Guardia Civil ha informado de que un incendio en un semirremolque ha obligado a cortar un tramo de esta vía, entre las localidades pontevedresas de O Porriño y Vigo.

Según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, el corte se ha producido en la tarde de este viernes a la altura del kilómetro 164, en dirección a la ciudad olívica.

El motivo del corte ha sido un fuego en un semirremolque de un vehículo articulado. Por ello, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de O Porriño trabaja en este momento en la zona, abriéndose un carril a la circulación desde las 18.30 horas.