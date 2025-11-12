El Sergas garantiza la asistencia sanitaria en Salvaterra (Pontevedra) pese a la baja de facultativos

El Sergas ha confirmado que la asistencia sanitaria en la localidad pontevedresa de Salvaterra está garantizada, pese a las bajas de facultativos.

Según explican, de los cinco médicos titulares en estos momentos, hay tres en activo —los otros dos están de baja—. Apuntan que ante la dificultad de cubrir estas bajas, puesto que no hay médicos sustitutos disponibles en las listas de contratación, se ha recurrido a una prolongación de jornada de un titular.

De esta manera, insisten, queda garantizada la atención sanitaria. Avanzan, además, que la resolución del concurso de traslados y de la OPE permitirá dotar a este centro de algún facultativo más.

Facultativos denunciaron estos días que el centro médico solo contaba con dos profesionales para atender, lo que imposibilitaba ofrecer una asistencia adecuada.