Regresa otro clásico de la Navidad de Vigo: El barco navideño que surcará la ría

En las últimas semanas, todos los atractivos que conforman la Navidad de Vigo han ido "cogiendo" sus puestos. El de la ría de Vigo lo tiene, desde hace cinco años, Mar de Ons con su ya tradicional Barco do Nadal.

Gracias a esta iniciativa, vigueses y visitantes podrán vivir la Navidad a bordo de un barco engalanado para la ocasión desde donde podrán tener otra panorámica de las luces viguesas.

Se pondrá en marcha a partir del próximo sábado, día 22 de noviembre. A partir de ese día todo aquel que lo desee podrá embarcarse en el famoso catamarán, al que no le faltarán luces, música, servicio de bar a bordo, decoración navideña y personajes entrañables que harán las delicias de grandes y pequeños.

Silvia Torres, directora comercial de Mar de Ons, asegura que O Barco do Nadal "es ya una

experiencia icónica en la ciudad, una cita imprescindible que cada año emociona, sorprende y

conecta con el espíritu navideño de Vigo".

Entre las propuestas más destacadas de esta quinta edición, se mantiene la posibilidad de cenar a bordo el sábado 28 de noviembre y todos los sábados de diciembre en la salida especial de las 22:30 horas. Además, O Barco do Nadal de Vigo se ofrece como un restaurante flotante disponible para grupos que deseen organizar comidas o cenas navideñas cualquier día de la semana, convirtiéndose en una de las alternativas más originales y memorables para

celebrar estas fechas.

Menú especial

El menú, elaborado especialmente para la ocasión, incluye como entrante un saquito de hojaldre Lorraine relleno de bacon, champiñones, nata y queso; como plato principal, lomo de cerdo con salsa de castañas, puré de patata dulce, setas y aceite de albahaca verde; y como postre, filloa rellena de crema con coulis de frutos rojos y arándanos.

Durante el recorrido, de aproximadamente hora y media, no faltarán los personajes navideños:

Papá Noel estará presente hasta el 25 de diciembre, el Paje Real tomará el relevo hasta el Día

de Reyes, y El Grinch hará sus apariciones como ya viene siendo habitual todos los domingos

de diciembre, aportando un toque divertido y sorprendente que encanta a toda la familia.

El barco estará atracado en la dársena de A Laxe, junto al mercado navideño Cíes Market y la

Noria. Las entradas ya están disponibles en la web oficial de la naviera (www.mardeons.com), con precios de 22 euros para adultos, 12 euros para niños de 3 a 12 años, y acceso con billete gratuito para menores de 3 años. El servicio con cena a bordo de los sábados tiene un coste de 54 euros para adultos y 35 euros para niños.