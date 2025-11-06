Los radiólogos de Vigo alcanzan un acuerdo con el Sergas y desconvocan la huelga tras un mes de paro

Justo cuando se cumple un mes de la huelga indefinida de los radiólogos de Vigo, que comenzó el 6 de octubre, han anunciado que retomarán su trabajo tras alcanzar un acuerdo con el Sergas.

Según las portavoces, el acuerdo que pone fin a la huelga contempla una implementación gradual de un tercer radiólogo de guardia, incorporación que era la base de su protesta.

Así, se sumará un tercer profesional de manera presencial a las guardias desde el 1 de diciembre de este año. En principio, el refuerzo estará operativo tres días a la semana, y se incrementará progresivamente.