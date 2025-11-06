Detenida en Vigo tras matar a puñaladas a un hombre en la antigua estación de autobuses

Estación de autobuses de Vigo en la Avenida de Madrid.

Un hombre ha muerto esta tarde en la antigua estación de autobuses de Vigo. La Policía Nacional está investigando los hechos, que habrían tenido lugar a las 19:00 horas de este jueves, como un homicidio.

Por el momento, los agentes han detenido a una mujer como principal sospechosa, al haber apuñalado presuntamente a la víctima.

Hasta el lugar acudieron la Policía científica y la judicial. Según han avanzado fuentes policiales, tanto la detenida como la víctima son personas que se encuentran habitualmente allí.

Según ha podido confirmar Europa Press, informado por fuentes de la investigación, tanto el fallecido como la mujer detenida son personas sin hogar que suelen pernoctar en esta antigua estación de autobuses.

