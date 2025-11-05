La Xunta urge a Caballero un acuerdo para "desbloquear" grandes actuaciones en Vigo como la Etea

La Etea, la ampliación del Ifevi, el túnel de Elduayen, la remodelación de las pistas de atletismo de Balaídos y la señalización del Camino Portugués en Vigo. Estos son algunas de las grandes actuaciones "paralizadas" en Vigo por parte del Concello, según la Xunta.

Con el objetivo de urgir al alcalde Abel Caballero a la firma de un acuerdo para "desbloquear" estos proyectos, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha remitido al regidor una carta en respuesta a otra misiva en la que desde Vigo se le solicitaba a la Xunta 1,5 millones de euros para una obra que permitirá la ampliación del estadio de Balaídos.

En la misiva, según recoge Europa Press, Calvo recuerda a Caballero que la Xunta apoyará tanto al estadio municipal vigués como a Riazor como sedes del Mundial 2030, pero con el requisito "previo e imprescindible" de que las ciudades sean finalmente así designadas.

"Desde el principio hablamos de una financiación a partes iguales entre todas las administraciones implicadas: ayuntamientos, diputaciones, Xunta y Gobierno central", apunta el conselleiro en la carta, una "postura" que sigue siendo la del Ejecutivo autonómico.

Pero, ha añadido, para poder hacer cualquier consignación presupuestaria resulta necesario conocer el presupuesto exacto de la actuación, el cronograma de las partidas económicas y la conformidad de todas las administraciones llamadas a financiar la actuación.

Más proyectos paralizados

Además, el responsable de Presidencia ha recordado a Caballero que todavía esperan que les traslade el proyecto para la reforma de las pistas de atletismo de Balaídos, además de urgirle a firmar del convenio entre Xunta, Concello y Zona Franca para el desarrollo de la Etea.

"No existe justificación para este retraso por parte del Concello", ha incidido Calvo, que también ha recordado que de ese convenio "está pendiente la Fundación Amancio Ortega para la construcción de la residencia para la tercera edad", que en el caso de las otras seis grandes ciudades, gobernadas por diferentes partidos políticos, ya está muy avanzada sin los "obstáculos que está habiendo en Vigo".

También ha insistido en la necesidad de que el Concello "avance en el desarrollo del túnel de Elduayen", obra de la que la Xunta pagará el 38%, además de firmar un pacto para la ampliación del Ifevi y de la señalización del Camino Portugués en Vigo.

Por todo ello, ha ofrecido la firma de un acuerdo para desbloquear estas actuaciones "paralizadas".

Por su parte, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha puesto en valor la iniciativa del Gobierno gallego para materializar iniciativas "paralizadas por el Concello desde hace meses" y que son "vitales" para los ciudadanos.