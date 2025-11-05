El Teatro Cine Fraga de Vigo abre nuevos espacios para visitar: el anfiteatro y Nova Olimpia

Las visitas guiadas al Teatro Cine Fraga de Vigo están siendo un éxito de asistencia, con todas las fechas cubiertas de los miércoles hasta el verano de 2026. Por esto, la Diputación de Pontevedra ha anunciado que se habilitará otro día, con tres horarios diferentes, además de abrir nuevos espacios para que puedan ser visitados.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, que ha celebrado la "excepcional respuesta de la ciudad" que "ratifica que Vigo avala el proceso de recuperación de este histórico inmueble".

De esta forma, a los miércoles se sumarán los sábados, en los que se celebrarán tres visitas guiadas diarias a las 12:30, 16:00 y 17:00 horas y que serán también en grupos reducidos de 15 personas. Para inscribirse, es necesario hacerlo a través del teléfono 986 118 227.

Además, se abrirán dos nuevos espacios, que se sumarán al recorrido por el vestíbulo, con parada en la escalera de acceso a la segunda planta, y la platea; el primer anfiteatro y la antigua discoteca Nova Olimpia, situada en el sótano del edificio.