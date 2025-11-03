El tiempo en Vigo: Noviembre arranca con estabilidad atmosférica y temperaturas suaves

El primer lunes de noviembre deja en la ciudad olívica temperaturas suaves y calma en lo meteorológico: No se esperan lluvias en el día de hoy y los mercurios no marcarán valores muy extremos para la época del año actual. Así las máximas alcanzarán los 19 grados y las mínimas, los 10.

Sin embargo, parece que la situación podría cambiar en las próximas horas. Mañana martes volverán las lluvias, aunque serán débiles. Las temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso, hasta los 15 grados, mientras que las máximas no se moverán de los 19.

Para el ecuador de la semana la situación en lo meteorológico será muy similar al martes. Los cielos estarán nublados, pero con la posibilidad de que se registren precipitaciones. También de que se abran claros en algunos momentos del día. Los valores mínimos se quedarán en los 12 grados, mientras que las máximas seguirán fijas en los 19.

Habrá que esperar a ver qué depara el segundo tramo de la semana, aunque, a priori, parece que las lluvias acapararán el protagonismo.