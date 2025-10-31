La limpieza del vertido de aceite de palma durará "varios días": el Puerto de Vigo reitera que es inocuo

Trabajos de limpieza del vertido de aceite de palma en el Puerto de Vigo Autoridad Portuaria

Continúan los trabajos de limpieza en el Puerto de Vigo tras el vertido de aceite de palma provocado por la implosión de un silo en Guixar. Así lo ha informado este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, en rueda de prensa.

Botana ha trasladado que la emergencia surgió este jueves al mediodía, durante las operaciones de mantenimiento de uno de los tanques situados en las instalaciones de la empresa AFAMSA. La implosión del silo resultó en dos trabajadores heridos, atendidos inmediatamente por dos ambulancias, y en un vertido en la Ría de Vigo.

Al respecto, la Autoridad Portuaria ha recalcado que se trata de aceite de palma, utilizado para alimentación animal y que, por tanto, no es contaminante ni presenta toxicidad alguna. También ha destacado que el producto, al contacto con el medio ambiente y a temperatura fría, se solidifica, lo que está facilitando su recogida.

Trabajos de limpieza en el Puerto de Vigo Autoridad Portuaria

Tras el incidente, según ha informado Botana, se activó de inmediato el Plan de Contingencias y Emergencias del Puerto de Vigo y se movilizaron las barreras de contención de la Autoridad Portuaria. De igual forma, la Xunta de Galicia activó el Plan CAMGAL en nivel 1.

Gracias a esta rápida actuación, la mayor parte del vertido ha sido contenido dentro de las barreras anticontaminación, en torno a un 95% del total, según estimaciones del Puerto de Vigo. El 5% restante, que pudo salir de la zona portuaria, está siendo localizado con la ayuda de drones de Gardacostas y simulaciones de corrientes.

Por el momento se ha detectado producto solidificado en diversas zonas de Moaña (Pontevedra), cerca del astillero Rodman y en las inmediaciones de la playa de A Borna. Hasta allí se han desplazado los equipos de limpieza, que han trabajado durante toda la noche de jueves.

Contenedores de aceite de palma recogido en los trabajos de limpieza Autoridad Portuaria

Hasta el momento, según la Autoridad Portuaria, se han retirado 25 contenedores de obra con el material recogido y la parte de tierra está casi limpia. Aun así, Botana ha asegurado que los trabajos de limpieza durarán "varios días".

Actualmente, el Plan CAMGAL y el Plan Interior Marítimo (PIM) de la Autoridad Portuaria se mantienen activos en Nivel 1 hasta la finalización completa de la emergencia. El objetivo prioritario es la recuperación de los heridos y devolver la normalidad al puerto lo antes posible.