Emerxencias niega "descoordinación" durante los incendios de agosto ante las críticas de la oposición

El gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo, ha negado que existiese descoordinación durante la ola de incendios de este verano. Así, ha hecho una "defensa a ultranza de todos los técnicos", si bien admite que: "Alguna mejora tenemos que hacer".

En la comisión parlamentaria para analizar los presupuestos de este departamento, Paloma Castro (PSdeG) ha denunciado una "total descoordinación" durante la ola de fuegos, una idea en la que ha ahondado a renglón seguido Iago Tabarés (BNG) al hablar de una "falta de coordinación". También ha cuestionado Armando Ojea (DO) "cuántas necesidades de mejora" del servicio no se implementaron durante el periodo de fuegos.

En respuesta, el responsable de Emerxencias ha asegurado que Galicia "es una referencia a nivel nacional" en coordinación, pero recuerda que durante un mes hubo más de 500 incendios en la provincia de Ourense. "No puedo consentir", ha aseverado, que se diga que "todo el servicio de profesionales" estuviese "descoordinado".

"Si en las tragedias no vamos aprendiendo, no mejoramos nada", reflexiona Araújo, quien remarca que "siempre" se hace una "analítica de mejora" tras grandes incidencias. No obstante, valora que el sistema de emergencias y protección civil "mejoró mucho" en los últimos 20 años en la comunidad.

También ha puesto en valor los 15 millones aportados en los últimos años a los grupos de emergencias supramunicipales (GES). Justifica "tener que preguntar" a alcaldes "qué medios tienen a disposición", pues "eso no es descoordinación", sino que "es simplemente por falta de información", ya que los ayuntamientos, "en muchos casos, "están desbordados".

Al respecto, Iago Tabarés (BNG) ha criticado que la Xunta "no conocía los recursos con los que contaba", "no existía un mando único" y "existía ausencia de protocolos". Tacha de "auténtico desastre" a los GES, con "zonas de sombra importante" en Lugo y Pontevedra.

Igualmente, Paloma Castro (PSdeG) ha criticado que "muchos" GES querían participar, pero no se usaron a pesar de contarlos en el plan antiincendios (Pladiga) mientras se pedían medios al Gobierno central. Además, como informa Europa Press, ha advertido de "órdenes contradictorias" y ha exigido un "cambio estructural" de los GES para su profesionalización.

Enfrente, María Felisa Rodríguez Carrera (PP) recrimina que la oposición "aprovecha esta catástrofe para poder ponerse detrás de una pancarta". Así, ha reprobado lo que considera "demagogia" al ser la Xunta "de las pocas administraciones autonómicas que financia los GES".

Aumento de un 21% del presupuesto para modernizar el 112

Por su parte, el responsable de la Axega ha dado cuenta de un presupuesto que sube un 21% en 2026, hasta 12,5 millones, que se centrará en la modernización integral de la infraestructura técnica del 112 Galicia y de su centro. El objetivo es la mejora de la plataforma de gestión de las llamadas de emergencias en Galicia.

La nueva arquitectura de la plataforma de servidores del CIAE 112 y su centro de respaldo posibilitará que ambos centros funcionen como si fueran uno solo. De este modo, se minimizarán los tiempos de en caso de emergencia grave o ante la necesidad de aumentar la capacidad de respuesta del 112.

Paralelamente, se renovarán todos los equipos de la sala, con mayor capacidad de navegación, tramitación y adaptación a la nueva versión de la aplicación de gestión de las llamadas de emergencias. Habrá 1,6 millones de euros, con fondos europeos, para la dotación de equipos de comunicaciones Tetra (tecnología de radio digital, que facilita la comunicación en situaciones críticas) a los parques de bomberos, GES y Protección Civil.

El Grupo de Apoyo Logístico (GALI) crecerá tanto en recursos humanos como técnicos mediante una dotación de 1,3 millones. Además, se adquirirá un vehículo de puesto de mando más pequeño y con tracción a las cuatro ruedas con el objetivo de poder llegar a zonas de difícil acceso, y una cisterna de gran capacidad.

También está prevista la compra de un dron submarino y un robot de intervención en interiores por valor de más de 250.000 euros. Este aparato está preparado para extinguir fuego, obtener una visión del espacio afectado cuando el acceso es imposible y realizar algún rescate.