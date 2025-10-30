La Xunta inicia la construcción de un nuevo edificio con 20 viviendas públicas en Navia, Vigo

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha iniciado este jueves las obras de un nuevo edificio de 20 viviendas públicas en el barrio de San Paio de Navia, en Vigo. Se trata del tercer inmueble que construye en ente autonómico con técnicas industrializadas en este polígono.

Acompañada de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha visitado hoy el inicio de estos trabajos, en los que se invierte 4,7 millones de euros. El 78% son fondos propios de la Xunta y el resto son fondos europeos.

El nuevo edificio contará con 20 viviendas de promoción pública distribuidas en tres plantas. De ellas, cuatro serán de dos dormitorios, 13 de tres habitaciones —una de ellas adaptada—, y dos de cuatro dormitorios.

Allegue ha destacado que se trata del tercer inmueble en obras en Navia en que se priman técnicas industrializadas en el proceso de licitación. En total, ha subrayado, ya están en construcción 92 viviendas con estas técnicas en este barrio de Vigo. En la actualidad, se están ejecutando las obras de 293 hogares y están a punto de comenzar las de otras 16 viviendas.

Así, la conselleira ha recalcado que, de los 248 millones de euros comprometidos en materia de vivienda en la ciudad olívica, ya están en ejecución 134 millones, incluyendo los 15,6 millones procedentes de los fondos Next Generation. Para 2026, los presupuestos de la Xunta incluyen una partida de 107 millones en materia de vivienda e infraestructuras en Vigo.

Caballero: "Hace más visitas que pisos construye allí"

La reacción de Praza do Rei a la visita de Allegue a Navia no ha tardado en llegar. "Hace más visitas que pisos construye allí", ha ironizado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El regidor socialista ha vuelto a insistir en que, pese a tener las competencias en vivienda, la Xunta solo ha construido 62 viviendas públicas en Vigo en los últimos 18 años. "Visitando las mismas viviendas que aún no hizo. Esto es ridículo ya", ha criticado Caballero.

El alcalde ha criticado así que Allegue visite "unas viviendas que todavía no se ven". "Es como quien cultiva tomate y le gusta ver cómo crece el tomatito, pero es un tomate. No son millones de tomates", ha apuntado, y ha insistido que "a Vigo la Xunta le debe 4.000 viviendas".