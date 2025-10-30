La Navidad de Vigo llega hasta Japón: "Hemos entrado en el mundo y no es una exageración de alcalde"

La Navidad de Vigo se sigue multiplicando y este año el Concello instalará 820 mupis de publicidad en todo el mundo, una cifra que ha ido creciendo en los últimos años: en 2022 fueron 481; en 2023, 626; y el año pasado, 685. Además, este año con la novedad de que, por primera vez, se instalarán en Japón.

En España, se distribuirán por 35 ciudades un total de 629 mupis, con Madrid y Málaga a la cabeza, con 100 y 93, respectivamente, además de Barcelona, A Coruña, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Gijón, Oviedo, Valladolid, Valencia y Santander, entre otras, que supone "una presencia total en prácticamente todas las ciudades del país", ha celebrado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En Portugal se instalarán 142 entre Oporto (90), Braga, Coimbra, Viana do Castelo, Guimaraes y Aveiro. "En Portugal descubrieron hace poquito la Navidad de Vigo, pero desde que la descubrieron es una apoteosis", ha incidido Caballero.

Presentación de los mupis de Navidad. Treintayseis

Las grandes capitales también contarán con mupis de la Navidad de Vigo: París (15), Roma (10) y Nueva York (10). Este año se suma a la lista Japón: se instalarán 14 mupis en Kawasaki, con las inscripciones que, finalmente, se traducirán al japonés.

"Vigo y la Navidad de Vigo entraron en el mundo, y no es una exageración de alcalde", ha asegurado el regidor olívico durante la presentación. Un fenómeno, ha destacado, que no es sólo local y que agradecen en otras zonas de Galicia, ya que se extiende, en términos de atracción, "en un radio de 100 kilómetros", ha precisado.

Así, Caballero ha señalado que durante la Navidad del año pasado, un total de 6,6 millones de turistas pasaron por la ciudad. En este caso, ha insistido en que "hay que cambiar la forma de contar el turismo", ya que "no es lo mismo el que viene un día que el que se queda tres"; este último, asegura, se cuenta por tres.