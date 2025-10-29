Vecinos de Vigo logran paralizar la tala de carballos en las obras del Plan Parcial de Navia

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha denunciado la tala de cinco carballos de gran porte durante las obras del Plan Parcial de Navia. Los nacionalistas han demandado la reposición de estos árboles autóctonos y han pedido a la Xunta de Galicia y al Concello medidas para impedir "más talas indiscriminadas que hagan desaparecer la carballeira" de Navia.

Los nacionalistas han denunciado esta pérdida, después de que los propios vecinos del barrio vigués paralizaran a inicios de esta semana la tala de más árboles, en las inmediaciones de la calle de As Ufas. Tras no recibir respuesta de la Policía Local, presentaron una denuncia a la Nacional, lo que supuso el cese de la tala.

Según explica en una nota de prensa el BNG, las autoridades explicaron a los vecinos que los "operarios se excedieron". Desde el Bloque, han alertado que esta actuación se suma a numeroso ejemplares de sauces y cerezos en la zona, que está siendo urbanizada para acoger viviendas de protección oficial.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha recordado que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, prometió que el desarrollo del Plan Parcial de Navia respetaría la carballeira y que no iba a desaparecer con las obras. "En cambio, vemos como los hechos demuestran lo contrario", ha apuntado.

Igrexas ha defendido que Vigo "no soporta ya más arboricidio" y ha asegurado que "no podemos permitir que el gris cemento siga avanzando a costa de arrasar con más árboles" en la ciudad. Así, ha urgido al Gobierno autonómico y al local a proteger espacios naturales como el de Navia para demostrar su compromiso con un "Vigo más verde y sostenible".