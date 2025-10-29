La Navidad de Vigo sigue creciendo: estas son las novedades de 2025

Las calles de Vigo ya sienten la Navidad. Con el gran árbol navideño de Porta do Sol y gran parte de las guirnaldas instaladas, el Concello ultima los detalles para inaugurar el evento más importante del año en la ciudad olívica, que este año presenta bastantes novedades.

Vigo volverá a presumir de ser una de las ciudades con más luces navideñas. "11,5 millones de luces, casi 12 millones. Pero vamos a ser humildes y vamos a decir 11,5", aseguró a finales de septiembre el alcalde, Abel Caballero.

Mismo número de luces que hace un año, así como la cantidad de calles y plazas iluminadas: 420. En conjunto, la ciudad contará con 1.161 arcos ornamentales, 2.883 motivos ornamentales y 2.667 árboles iluminados.

También repiten clásicos como la caja de regalo gigante de Gran Vía, la bola de Navidad de la Farola de Urzáiz o el muñeco de nieve de Vía Norte. Vigo contará con más de 50 unidades de "elementos lumínicos 3D".

Las luces de Navidad encendidas este martes en la calle del Príncipe. Treintayseis

Además, el gobierno local instalará 13 sets decorativos en calles peatonalizadas o anchas, así como seis instalaciones decorativas lumínicas transitables. La novedad, como han adelantado medios locales, estará en Policarpo Sanz, donde se transformará su decoración con una "lluvia de perseidas".

El "bosque de luces" de Porta do Sol crece

Porta do Sol volverá a contar con un "bosque de luces" que cautivará a la mayoría de los visitantes. Su principal elemento será el gran árbol de Navidad, que este año ha crecido un metro y medio para alcanzar los 45 metros de altura.

"Quien quiera competir lo tiene difícil", afirmó el alcalde en declaraciones a los medios tras dar inicio a la instalación del principal elemento decorativo de la ciudad. Además, el árbol tiene 13 metros de diámetro y pesa 20 toneladas.

Y, como en años anteriores, una gran estrella coronará el árbol para guiar a los Reyes Magos y a Papá Noel en su camino hacia la ciudad olívica. También tendrá un diámetro de 13 metros y cuenta con una parte que "encaja en el propio árbol, pero otra parte la levanta y sobresale alrededor de diez metros", en palabras de Caballero.

Puerta del Sol de Vigo en Navidad. Concello de Vigo

No sólo crece árbol, también el "bosque de luces", en el que florecerán tres árboles más que en 2024. Dos se situarán hacia Policarpo Sanz y Príncipe, mientras que el tercero se colocará en la calle Elduayen.

Más mercados y nuevas atracciones

El Concello tiene la intención de llevar la Navidad más allá de las fronteras del centro. A falta de confirmar la instalación del mercado de Navidad de O Calvario o del Circo de Navidad de Coia, Vigo contará con nuevas atracciones y nuevos puntos de encuentro para evitar la concentración de personas en pocas plazas.

En este sentido y al contrario que en años anteriores, la corporación local ha conseguido adjudicar la instalación de un mercado navideño en el barrio de Bouzas, situado en la Alameda Suárez Llanos. Tandrá 20 "casetas preciosas" que funcionarán "con todo el ambiente de la Navidad".

En cuanto a las atracciones, Samil contará con una pista de hielo y un circuito de karting en uno de sus aparcamientos. Además, Porta do Sol albergará un año más el clásico carrusel para el disfrute de los más pequeños de la ciudad. También está confirmados los trenes turísticos que recorrerán las calles más icónicas.

Vialia on Ice

Quien viaje a Vigo podrá sentir la Navidad nada más llegar. La plaza de Vialia se convertirá este 2025 en el nuevo epicentro del espectáculo navideño de la ciudad. "Vamos a crear Vialia on Ice", anunció el alcalde el pasado 26 de octubre.

Esta importante plaza viguesa contará con 75 casetas navideñas, pérgolas y estructuras de madera "a modo de jaimas", que generarán corredores iluminados para pasear y disfrutar. También se instalará un árbol de Navidad con iluminación LED de 15 metros de altura y 5 de diámetro, así como un tren infantil navideño que recorrerá el espacio.

Recreación "Vialia on Ice" Concello de Vigo

Pero el gran atractivo del espacio serán dos pistas de hielo. Una dedicada al público infantil de 200 metros cuadrados y otra para adultos de 540 metros cuadrados. Además, un nuevo tobogán de trineos de unos 7 metros de altura y 25 metros de recorrido también atrapará las miradas de los visitantes.

Así será el Cíes Market 2025

Pese a la polémica por el ruido y las molestias que causa a los vecinos del centro, la Plaza de Compostela albergará un año más el Cíes Market. Tardó en adjudicarse, pero el mítico mercado navideño vigués es una realidad para la Navidad de 2025.

Este año también contará con 75 casetas para venta de productos artesanales, navideños, gastronómicos —36 dedicadas exclusivamente a la venta de alimentos—. Dos de estas instalaciones, según las condiciones del contrato, las regentarán dos entidades de interés social designadas por el Concello.

Además, habrá 10 puestos de venta de "perritos", algodón dulce, palomitas y crepes. Todo bajo un paraguas de luces led de 50 metros de diámetros y una altura aproximada de 12 metros en su punto central.

Praza de Compostela. Foto: Concello de Vigo

En cuanto a las atracciones que el Concello ha autorizado instalar en la histórica alameda viguesa, locales y visitantes encontrarán la noria gigante, el tren de Papá Noel, un carrusel y una mini noria para los más pequeños. Asimismo, se instalará un pino de Navidad de 14 metros de altura y cinco de diámetro.

Sin colas para ver a Papá Noel

Otra de las novedades de cara a este año son las visitas de Papá Noel. Al contrario que en Navidades anteriores, los más pequeños de la casa no tendrán que hacer colas para desvelarle a Santa Claus sus deseos para el 25 de diciembre.

El Concello ha aprobado en la última Xunta de Goberno tres expedientes, entre los que se encuentra la "atención de Papá Noel y la Cartera Real". Como novedad, se pondrá en marcha un sistema de tíckets para evitar hacer grandes colas.