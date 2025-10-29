La Diputación de Pontevedra destinará a Vigo 20 millones de euros de sus presupuestos en 2026 Diputación de Pontevedra

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha presentado este miércoles las inversiones recogidas dentro del presupuesto para 2026 que destinará el Gobierno provincial a la ciudad de Vigo. Un total de 20 millones de euros en inversiones, patrocinios, ayudas, subvenciones "y un largo etcétera de apoyos económicos a eventos, asociaciones, empresas o deportistas".

Entre las actuaciones más destacadas, dentro de la "fuerte huella" que ha asegurado Sánchez que dejará la institución provincial en Vigo el próximo año, se encuentran la remodelación de la grada de Gol del estadio municipal de Balaídos y la recuperación del Teatro Cine Fraga.

Los fondos destinados a la grada serán 5,3 millones de euros de un total de 13 invertidos, lo que eleva la aportación de la Diputación a la remodelación del estadio a 28 millones de euros. En el inmueble del Fraga se invertirán 1,2 millones de euros, un proyecto del que ha subrayado el "éxito rotundo" que están suponiendo las visitas guiadas.

Sánchez también se ha referido a los 5 millones que se transfieren directamente a las arcas del Concello de Vigo, destinados a la mejora de infraestructuras y equipamientos. Sobre esta inversión, la vicepresidenta provincial ha lanzado una serie de propuestas como posible destino de este dinero, como la construcción de un campo de béisbol, proyecto prometido por Abel Caballero, la reforma de las instalaciones deportivas en Cabral, O Carme, Monte da Mina, Zamáns o Virxe da Guía o la remodelación de los centros culturales de Beade y Candeán.

Además, ha recordado que la Diputación apoya directamente múltiples eventos deportivos, culturales y sectoriales de la ciudad, además de las destinadas a cerca de 170 clubes deportivos, más de un centenar de deportistas, actuaciones culturales, entidades vecinales y sociales y comunidades de agua.

A estos 20 millones, Sánchez ha añadido aquellos proyectos en construcción o en fase de licitación donde también ha invertido el Gobierno provincial y que suman otros 11,5 millones de euros previstos en el capítulo de inversiones para 2026. Por esto, ha resaltado que la Diputación Provincial tiene en marcha o presupuestadas obras por valor de 31 millones de euros en Vigo.

Aumento de la asignación

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a exigir que se aumente la asignación que se destina a Vigo en base al convenio entre ambas entidades, que actualmente asciende a 5 millones de euros, hasta los 6,5 millones.

"Ya se lo demandé el año pasado y se lo sigo demandando este, porque los presupuestos con los cinco millones de euros se hicieron hace diez años y conviene revisarlos cada equis tiempo", ha declarado Caballero en un audio remitido a los medios.

"En este momento, los presupuestos de la Diputación, en términos de capacidad adquisitiva, son menores que hace cinco años y que hace 10 años", ha indicado el regidor, que ha señalado que "hay inflación, hay incremento del coste de la vida" por lo que esa aportación debería de aumentar, según sus cálculos, en 1,5 millones de euros.

Además, ha criticado que incluyan como gastos en la ciudad lo invertido para comprar el edificio del Fraga a Abanca, ya que eso fue "un regalo que la Diputación hizo a la Xunta". "Presumen de que es el presupuesto más importante, pero para Vigo, no", ha sentenciado.