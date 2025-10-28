Patrimonio Natural da luz verde al proyecto del túnel de Elduayen, en Vigo: "La Xunta cumple"

La Xunta de Galicia ha dado luz verde al proyecto del túnel de Elduayen. Así lo ha confirmado este martes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ha informado de que Patrimonio Natural ha emitido un informe favorable sobre la afectación de la actuación al olivo del Paseo de Alfonso.

Preguntada por los medios durante su participación en un desayuno informativo organizado en Vigo por Ageinco, Vázquez ha señalado que "la Xunta cumple" y ha pedido no dejarse "arrastrar por informaciones que carecen de verdad", en relación a las acusaciones del alcalde olívico, Abel Caballero, sobre la tardanza de la Xunta en emitir ese informe para, supuestamente, retrasar la obra del túnel.

La conselleira ha insistido en que la petición del Concello llegó a Medio Ambiente a mediados de la pasada semana y que este mismo martes se ha remitido la respuesta a la administración local viguesa, según recoge Europa Press.

Así, Patrimonio Natural informa favorablemente esa actuación, aunque recoge una serie de requisitos a cumplir, para seguir protegiendo ese ejemplar de olivo, que tiene unos 200 años y forma parte del catálogo de 'árbores senlleiras' de Galicia.

Caballero: "Instalados en el engaño"

En respuesta a las declaraciones de la conselleira, el regidor ha remitido un audio a los medios en el que insiste en que Ángeles Vázquez y la Xunta siguen "instalados en el engaño". Así, ha reiterado que el Ayuntamiento ya pidió el pasado 16 de junio a la Xunta el informe sobre el olivo y sobre una colonia de pájaros en la zona.

Según ha explicado, esas peticiones se dirigieron a las consellerías de Cultura y de Medio Ambiente, y no recibieron respuesta, por lo que la semana pasada su corporación volvió a insistir. "Que se dejen de engañar y que trabajen un poquito, y que atiendan a la ciudad, que es nuestro derecho", ha sentenciado Abel Caballero.