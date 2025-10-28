¿Ya es Navidad en Vigo? Príncipe y el Marco anticipan el brillo de las luces

Este martes, 28 de octubre, las luces de Navidad se han encendido en Vigo. Ha sido circunstancial, temporal y nada oficial, ya que todavía Abel Caballero no ha anunciado qué día se celebrará el ya clásico evento del encendido de las luces.

Ha sido en la calle del Príncipe, al mismo tiempo que se desarrollaba la manifestación de los estudiantes contra el bullying; los adornos navideños que atraviesan la peatonal lucían como lo harán en pocas semanas. También la fachada del Museo Marco, con un luminoso "Bo Nadal" sobre la puerta de entrada.

Farolillos y siluetas de aves iluminadas han sorprendido a los transeúntes que pasaban por Príncipe, que veían cómo la Navidad se adelanta sin avisar, mientras el reloj digital marcaba la cuenta atrás para el 24 de diciembre en varios idiomas.

Ese "secreto mejor guardado", el de cuándo se encenderán las luces, todavía no es público; la fecha más probable es, a priori, la del 21 o 22 de noviembre, viernes y sábado, de acuerdo con lo acordado por el Concello en años anteriores.