Vitrasa reforzará los servicios de bus en Vigo para celebrar Halloween

Imagen de un autobús de Vitrasa llegando a una parada en Vigo. Treintayseis

El Concello de Vigo, en colaboración con Vitrasa, la concesionaria del servicio de autobús urbano en la ciudad olívica, reforzará las frecuencias de las líneas con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos -Halloween en su versión inglesa, Samaín, en la gallega-.

Así lo anunció este lunes el regidor local, Abel Caballero, quien precisó que se duplicarán las frecuencias para la noche de Samaín. Serán, concretamente, las líneas nocturnas las que se vean reforzadas con motivo de esta celebración.

"Se trata de ofrecer una alternativa segura y accesible a todas las personas que participen en las celebraciones del 31 de octubre", aseguró el primer edil vigués, quien matizó que el C1 pasará cada 15 minutos; y el N1 y el N4 lo harán cada 35 minutos. "El año pasado utilizaron este servicio más de 3.200 personas", anotó.

El servicio se llevará a cabo con vehículos articulados, ya que estos permitirán aumentar la capacidad y dar respuesta a la "previsible" demanda.