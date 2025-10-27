La Policía busca atacar el entramado relacionado con los 4.000 kilos de cocaína interceptados con destino Vigo

La Policía Nacional ha informado este lunes que, tras la interceptación del mercante que transportaba 4.000 kilos de cocaína a unas 600 millas Canarias con destino al Puerto de Vigo, ahora comienza el trabajo para desarticular las estructuras económicas de la organización. Así lo ha explicado el inspector jefe de la sección Greco-Galicia, Emilio Rodríguez.

Rodríguez ha señalado en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria que, tras esta fase de la operación, que está bajo secreto de sumario, "ahora empieza una labor callada" por parte de los agentes. Llevarán a cabo un análisis de "muchos de los datos" que ha aportado la intervención de los GEO del mercante en alta mar.

También ha indicado que esta operación estaba centrada en el transporte marítimo de cocaína a España, así como que la organización que se investiga es de "gran potencial, con capacidad no solo de fletar un barco de las características" de este mercante, sino "de cargarlo con una cantidad de sustancia estupefaciente de 4.000 kilogramos".

Para realizar esta primera fase, ha matizado, llevan "muchos meses detrás de la organización". Así, ha apuntado que si bien una parte de la investigación "culmina con la intervención de la droga", ahora se inicia la segunda parte que consistirá en la identificación total y la detención de los miembros de la organización en tierra.

Además, ha señalado que aunque se hayan detenido a nueve personas, pertenecen al "eslabón más débil de lo que es la gran cadena de este tipo de estructuras criminales". En consecuencia, ha apuntillado que en el narcotráfico cada uno de los eslabones "son fundamentales" para que la droga vaya desde los países concretos de Sudamérica donde se produce, hasta las zonas donde distribuye en cualquier sitio de Europa.

En este sentido, ha asegurado que "nadie es más importante que otros" aunque el beneficio "está claro", y es que se centra "fundamentalmente" en las "grandes cabezas de las organizaciones que, por cierto, están muy alejadas de lo que es la droga". Por ello, ha admitido que es "muy difícil de vincularles" al tráfico de drogas y es ahora cuando empieza la "batalla" policial contra esa gran organización.

Organizaciones globalizadas

En cuanto a quién iba a recibir esta cantidad de cocaína incautada, poco se ha podido indicar al estar la investigación bajo secreto de sumario, al igual que dónde está radicada la organización que se investiga aunque sobre ello el inspector del GRECO-Galicia expuso que actualmente se trata de "organizaciones globalizadas".

"Que los cerebros o los hilos de esta operación se hayan movido desde Galicia no significa que la vía de introducción fuera a Galicia o utilizaran otras vías", ha afirmado. Asimismo, ha agregado que en Galicia "una de las grandes luchas" es contra las lanchas que se establecen por "toda la costa atlántica" y se dedican específicamente a meter la droga en tierra, lo que es conocido como alijarla en tierra.

Los puertos del norte de Europa son el "gran agujero"

Respecto a si ha crecido la ruta atlántica para transportar la droga, el inspector ha expuesto que la "realidad es que existe una gran producción" de cocaína en los países productores de Sudamérica, mientras que en Europa "existe un gran consumo" de cocaína, por lo que cuestionó dónde está el problema, para añadir que "a lo mejor" lo tiene Europa por "no" estar concienciados con ello.

Así, expuso que con la ruta atlántica, España es una vía de entrada de cocaína a Europa pero "no es la única y no la principal", ya que de las estadísticas que tienen se concluye que actualmente los grandes puertos del norte de Europa "están suponiendo el gran agujero para que la cocaína llegue".

En este sentido, ha explicado que el espacio Schengen, si bien "es un gran instrumento para la unificación" de la Unión Europea, también está siendo "muy negativo para el tráfico de mercancías ilegales" entre los distintos países, según recoge Europa Press.

Así, ha asegurado que cualquier mercancía legal que entra en un puerto de Rotterdam, por ejemplo, "en 24 o 48 horas puede estar en Madrid, perfectamente al igual que la cocaína que puedan transportar esos contenedores" porque "no existe control aduanero, no existe control sobre mercancías y eso, por desgracia, también beneficia a ese criminal negocio que es el tráfico de drogas".