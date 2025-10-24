Vigo se convierte en el punto de partida de Raíces y Trayectorias, un evento de liderazgo femenino Cedida

Vigo ha acogido este viernes la premiere de Raíces y Trayectorias, un evento inspiracional que ha reunido a más de 300 personas en el Centro Social Afundación. Siete directivas de primer nivel nacional e internacional compartieron los hitos clave de sus trayectorias profesionales a través de cinco imágenes personales, combinando experiencia, emoción y visión de futuro.

Las protagonistas han sido Mercedes Porro, directora de Estrategia España y Portugal de Kiabi; Eva García Saiz, directora comercial de Google Cloud; Daniela Goicoechea, cofundadora de Brandcorps; Fátima Doñoro, directora de Marketing y Comunicación de TAG Heuer; María Eugenia Carbonell, directora de Ventas con Partners en Francia y Sur de Europa de Amazon Web Services (AWS); Virginia Pozo, fundadora de Coosy; y Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino.

El proyecto, nacido "desde Vigo" de la mano de Cristina Delgado, presidenta de Women in Retail (WiR), y David Suárez, CEO de Diesemm, busca crear referentes femeninos y fortalecer el liderazgo de las mujeres en el ecosistema empresarial español.

Tras la exitosa acogida en su estreno, la organización ha adelantado que Raíces y Trayectorias iniciará en 2026 una gira por toda España, consolidándose como un movimiento inspirador y de largo recorrido.