La huelga de radiólogos de Vigo obliga a suspender 2.000 pruebas en el Cunqueiro

La huelga que, desde hace 18 días, llevan a cabo los radiólogos de guardia del Hospital Álvaro Cunqueiro ha supuesto, según el sindicato O'Mega, la suspensión de 2.000 pruebas médicas en el centro.

Además, el citado sindicato calcula que a finales de mes la cifra podría alcanzar "el volumen equivalente al trabajo de un radiólogo en todo el año", e insiste en que "las reivindicaciones del colectivo profesional no son económicas", sino de "refuerzo de personal para garantizar el mantenimiento de la calidad asistencial".

El comité de huelga rechazó la oferta presentada el pasado martes 21 de octubre por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Incluía la incorporación de un tercer radiólogo con presencia física únicamente los lunes y los días sin residentes de tercer y cuarto año.

La propuesta del Sergas, según el sindicato, también preveía el refuerzo parcial de las guardias de martes a viernes, hasta las 22:00 horas. Con todo, los radiólogos creen que esta "no es una respuesta efectiva a la carga asistencial que se afronta a diario en las guardias".

De todos modos, el sindicato ha informado de que los profesionales de esta categoría presentarán a la Xunta una contrapropuesta que creen que podría poner fin a la huelga, tal y como ha recogido Europa Press.

Al mismo tiempo, los radiólogos han redactado una carta abierta dirigida a la ciudadanía en la que manifiestan su preocupación "por el creciente proceso de externalización de estudios radiológicos a centros privados o concertados, lo que alimenta el temor a una progresiva privatización del servicio público de radiología".