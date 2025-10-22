El BNG rechaza que el Día de las Fuerzas Armadas sea en Vigo: "Es un evento arcaico y casposo"

El BNG de Vigo ha mostrado hoy su "total oposición" y "firme rechazo" a que la ciudad acoja el próximo 2026 el desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Esta información fue anunciada por el regidor local, Abel Caballero, este pasado martes, pero los nacionalistas la han calificado de "delirio trumpista" y de "dispendio de dinero público".

El portavoz del grupo, Xabier Pérez Igrexas, señaló que un acto de estas características "va en contra de la arraigada defensa de la paz y el antimilitarismo" de la mayoría de vigueses, además de ser un evento "arcaico y casposo" que estará presidido por una "institución anacrónica, antidemocrático y corrupta, como es la monarquía". "Las Fuerzas Armadas, en tiempos de democracia, deben estar en los cuarteles, y no marchando por las calles (...) la paz no puede construirse con exhibiciones de armamento", ha apuntado.

El concejal del BNG ha exigido al gobierno local que rectifique y que comunique al Gobierno de España el rechazo a esa "parada militar". "La mayor ciudad de Galicia no quiere un acto de exaltación del militarismo", ha proclamado, y ha pedido que el dinero que costará, unos 750.000 euros, se destine a ayuda humanitaria para la población palestina, tal y como ha recogido Europa Press.

Por todo lo anterior, Xabier Pérez Igrexas adelantó que el BNG iniciará contactos con colectivos y entidades ciudadanas para trasladarles su mensaje "rotundo" de oposición a este desfile y advirtió de que un acto así provocará un "caos en la ciudad", al tiempo que cuestionó si lo que busca el alcalde es "una condecoración militar", tras haber obtenido una medalla de la Policía Nacional.

"Resulta especialmente repugnante que esta decisión, que recuerda mucho a los delirios trumpistas, sea adoptada por un gobierno que se dice progresista y de izquierdas. Esta decisión confirma que la derecha ultraespañolista de Vox ya tiene un candidato a la Alcaldía de Vigo: Abel Ramón Caballero Álvarez", ha sentenciado el portavoz nacionalista.