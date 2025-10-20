Abel Caballero: "La atención social y a la dependencia de la Xunta en Vigo es ridícula"

Galicia es la segunda peor comunidad autónoma de España en atención a la dependencia, según un informe elaborado por el Observatorio de la Dependencia de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. Un resultado con el que se ha mostrado muy crítico el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha añadido que los vigueses esperan una media de 350 días para poder ser atendidos en este servicio.

Caballero ha incidido en que la comunidad es "la segunda con menor inversión por habitante potencialmente dependiente" con unos tiempos de tramitación "eternos". Además, ha acusado a la Xunta de "asfixiar a los concellos" al obligarlos a financiar competencias impropias como el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) o la Teleasistencia.

"Lo tienen que pagar en su totalidad la Xunta porque se lo paga el Gobierno de España", ha señalado el regidor, que se ha preguntado a qué destinan ese dinero que debería de estar invertido en servicios de dependencia en Vigo. "Por esto, nosotros seguiremos diciendo que la atención social en esta ciudad, en los anteriores presupuestos, en los anteriores a los anteriores, en los actuales y en los siguientes de la Xunta de Galicia es ridícula, es ridícula. Se les tenía que caer la cara de vergüenza", ha sentenciado.

Crítica a los presupuestos de la Xunta

Además, Caballero ha criticado la inversión del Gobierno gallego en la ciudad olívica, en relación a los presupuestos de 2026. Sobre los planes de vivienda en la zona del Ofimático ha asegurando que "el primer piso no estará terminado hasta 2040, más de 15 años después", mientras que en Navia no "entregará ni una sola vivienda el próximo año”.

En relación con la apertura del Centro de Salud Olimpia Valencia, el alcalde vigués ha señalado que tiene en contra "a toda la Sanidad", ya que supondrá el cierre de López Mora y el Nicolás Peña y que se deje de prestar el servicio de pediatría en cuatro centros.

Por último, ha denunciado la partida de 1,5 millones destinada al túnel de Elduayen, ya que la inversión necesaria asciende a 18 millones de euros. Por esto, ha asegurado, la Xunta no les ha dado todavía la autorización para que la obra avance, "porque quieren ahorrarse los 18 millones".

"Estos presupuestos son un escándalo político", ha concluido Caballero.