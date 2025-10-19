Evacuada en Vigo una mujer por inhalación de humo tras arder en una vivienda un colchón

Una mujer ha tenido que ser evacuada este domingo, 19 de octubre, al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por inhalación de humo tras arder un colchón en una vivienda de la ciudad olívica.

Según informa el 112 Galicia, la Central de Emergencias tuvo constancia del suceso en torno a las 09:30 horas a través del personal de Urxencias Sanitarias 061, que informó de que había mucho humo en un edificio en la calle de As Coutadas, en Teis.

Finalmente, los servicios de emergencia confirmaron que solo se vio afectado un colchón en una de las viviendas del edificio. En el operativo colaboraron además de los servicios sanitarios, los Bomberos y la Policía Local de Vigo.