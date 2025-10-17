Nuevo accidente en la AP-9: herido un motorista en una colisión múltiple en la salida de Vigo

Día complicado en la autopista AP-9. Un motorista ha resultado herido en un accidente múltiple que provocó retenciones en la salida norte de Vigo, situación parecida que minutos antes sufrían los conductores a la altura del túnel de Candeán por otra colisión.

Fuentes del 112 consultadas por Europa Press, han confirmado que el siniestro se ha producido sobre las 17:30 horas, en el kilómetro 2 de la AP-9V, en sentido Pontevedra. En el accidente estuvieron implicados un coche, un camión y una moto.

Parte del carril derecho estaba ocupado por los vehículos, por lo que, además de efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil, han sido movilizados hasta el punto servicios de mantenimiento de la vía.

Previamente, también en esta jornada, una colisión entre dos vehículos que se saldó sin heridos causó retenciones en la autopista, a la altura del túnel de Candeán, en Vigo, en sentido Tui.