Abel Caballero: "Empiezo a sospechar que Rueda quiere que la feria de Conxemar se vaya de Vigo"

La 26 edición de la Feria de Conxemar ha vuelto a ser un éxito, con récord de asistencia y de expositores, un crecimiento en números que sigue estando limitado por el tamaño del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), cuya ampliación ha estado un año más en el foco del evento.

Lo solicitaba, como "el día de la marmota", el presidente de Conxemar, Eloy García, tanto en la apertura como en la clausura de la feria; y este lunes ha vuelto a la agenda municipal, después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, haya criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no acudiese a la "feria más importante de Galicia".

"Estuvieron todas las autoridades, pero no estuvo el presidente de la Xunta. En la feria más importante de Galicia, el presidente de la Xunta no se dignó a venir, no estuvo aquí", ha declarado Caballero en un audio remitido a los medios.

El regidor olívico ha asegurado que a Rueda "parece que no le gusta Conxemar" y por eso "no quiere ampliar el Ifevi". De hecho, ha explicado que hace unos seis meses le remitió una carta para hacer "la valoración de los activos", un paso imprescindible para que Zona Franca pague esa ampliación.

Una petición que sigue sin respuesta: "¿Por qué no quiere que Zona Franca pague, y estamos dispuestos a pagarlo, siendo obligación de Rueda, esa ampliación, que se puede ir a 18 o 20 millones de euros?", se ha preguntado Caballero, que ha añadido: "Porque yo empiezo a sospechar que Rueda quiere que Conxemar se vaya de Vigo".

Caballero ha recordado que la Feria de Conxemar es "una pieza muy codiciada" y "quisieron que se fuera a Barcelona", pero lo pararon el Concello con el apoyo del Gobierno de España. Aunque "sigue el deseo de que se vaya a Madrid o Barcelona", ha añadido, "por eso hay que enraizarla a Vigo, porque es muy importante para la pesca y para la ciudad".