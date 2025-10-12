Un conductor resulta herido tras chocar contra el muro de una casa en Vigo

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico al chocar con su coche contra una casa del barrio de Lavadores esta madrugada. El suceso se produjo sobre las 04:30 horas en la calle Manuel Álvarez y fue el propio implicado quien dio el aviso al 112.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Vigo, así como la Policía Local y el 061. El hombre necesitó asistencia médica debido a que presentaba una lesión importante en la pierna, aunque se encontraba consciente. Posteriormente fue trasladado al hospital.

Los ocupantes de la vivienda también dieron aviso al 112, explicando que el conductor había sufrido una salida de vía y que era el único integrante del vehículo.