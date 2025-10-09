Caballero exige una facultad de Medicina: "Hay 22 ciudades más pequeñas que Vigo que la tienen"

El regidor vigués, Abel Caballero, ha vuelto a exigir a la Xunta de Galicia que se dote a Vigo de una facultad de medicina pues, tal y como argumentó, "nos avalan las razones", por eso, "no vamos a renunciar nunca".

Sin dar nombres, el primer edil vigués censuró que mientras algunos "siguen hablando de un acuerdo" para que haya "solo una facultad" y los profesores "los decida Santiago", hay "cinco facultades de Medicina en creación en España". Se refirió Caballero, concretamente, a Burgos, León, Logroño, Terrassa y Mallorca. En este extremo, subrayó el regidor que las cuatro primeras son "ciudades más pequeñas que Vigo", algo que no ocurre con Mallorca, pero en donde ya se hablaría de la tercera facultad.

"¿Por qué en Vigo no?¿Por qué algunos se empeñan en hacer no sé qué acuerdo para que Vigo no tenga facultad de Medicina?", preguntó el alcalde olívico.

Además, Caballero fue todavía más lejos afirmando que hay 22 ciudades en España más pequeñas que Vigo que tienen estos estudios: "¿Qué quieren algunos? ¿Dejar a Vigo en evidencia? ¿Quieren volver a reírse de esta ciudad? Pues no se lo voy a tolerar. Somos la ciudad más poblada de Galicia. Señor Rueda es el responsable".