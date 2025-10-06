Dos vecinos de Soutomaior (Pontevedra) detenidos por amenazar y agredir a un agente y a su perro

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Soutomaior (Pontevedra), de 36 y 46 años, como presuntos autores de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, lesiones, amenazas y maltrato animal, tras amenazar y agredir supuestamente a un agente fuera de servicio y a su perro.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el agente, sargento comandante del Puesto de Soutomaior, estando fuera de servicio, escuchó gritos fuera de su casa. Al acercarse al portal, observó a dos hombres que perseguían a un tercero con un palo y una cadena, mientras le gritaban amenazas de muerte por una supuesta deuda. Los tres varones cuentan con antecedentes policiales.

El perseguido buscó refugio en la vivienda del agente que, al tratar de frenar a los otros dos e identificarse como guardia civil, fue agredido provocándole lesiones graves en la cara. Además, también agredieron al perro del sargento, al que amenazaron con matarlo y quemarle su vivienda.

Finalmente, abandonaron el lugar al ver que el agente les impedía el paso y se dio aviso al Equipo de Policía Judicial de Vigo que, con la identificación facilitada por el perjudicado, pudieron localizar y detener a los sospechosos.

En la detención colaboraron también miembros de la PAFIF (Patrulla Fiscal y de Fronteras) de Vigo y una patrulla del puesto de Soutomaior. Los detenidos fueron puestos este lunes a disposición del juzgado de Redondela, que ha decretado la puesta en libertad de ambos, investigados por lesiones, amenazas y atentado, y les ha impuesto la prohibición de aproximarse y de comunicarse con el agredido.