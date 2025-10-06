Ofrecido por:
Investigan a una vecina de Gondomar (Pontevedra) tras aparecer diez cachorros ahogados en un río
Fueron localizados en el río Peitieiros, donde también se encontraron otros cinco cachorros vivos, pero que posteriormente acabaron muriendo
Te puede interesar: Juan Freire, experto gallego en psicología canina: "Los perros sufren los divorcios igual que los niños"
La Guardia Civil investiga a una vecina de Gondomar (Pontevedra) de 52 años como presunta autora de un delito de abandono y maltrato animal, tras la aparición de una decena de cachorros ahogados en un río el pasado 25 de septiembre.
Según fuentes de la Comandancia de Pontevedra que recoge Europa Press, los cachorros fueron localizados en el río Peitieiros, donde también se encontraron otros cinco cachorros vivos, pero que posteriormente acabaron muriendo.
Las pesquisas permitieron identificar a una vecina que tenía dos perras en su vivienda que, aparentemente, fueron las que dieron a luz a los cachorros. Ninguna de ellas tenía el chip correspondiente.
Por todo ello, se informó a la mujer de que es investigada por un presunto delito de abandono y maltrato animal, y que será denunciada ante la Xunta de Galicia por no tener en regla la documentación de las perras.