Vigo despierta amenazado de lluvia para disfrutar el primer fin de semana de octubre

La ciudad de Vigo se ha levantado este primer sábado de octubre con una clara amenaza de lluvias. Meteogalicia pronostica un 50% de probabilidad de lluvia matinal, un porcentaje que asciende al 90% por la tarde y cae al 5% en la noche.

En cuanto a los cielos, estarán poco nublados en general, aunque ocasionalmente mudarán a muy nublados.

Las temperaturas serán las normales para este período del año, con mínimas en 13 grados y máximas en ascenso notable hasta llegar a los 20 grados.

La calidad del aire se mantiene en un nivel favorable en general.