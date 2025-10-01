Vigo disfruta de su veranillo de San Miguel con temperaturas que llegarán a los 27 grados

El verano de 2025 llegó a su fin oficialmente el pasado 22 de septiembre, sin embargo, el conocido popularmente como "veranillo de San Miguel" no entiende de estaciones, y parece que ha elegido octubre para instalarse en la ciudad olívica.

Así, los vigueses todavía podrán estirar un poco más los modelos elegidos para el período estival y no será necesario estos días hacer el cambio de armario. No al menos este miércoles, jornada en la que se esperan unos valores máximos de 27 grados. En lo tocante a la parte baja del mercurio, este no bajará de los 16. Los cielos estarán prácticamente despejados.

La fotografía será similar mañana jueves, aunque menos calurosa: 25 grados para la máxima y 15 grados en lo tocante a la mínima.

La situación meteorológica cambiará un poco el viernes siguiendo una tendencia decreciente en cuanto a los termómetros. No obstante, el ambiente, haciendo justicia al microclima vigués, seguirá siendo agradable: 22 grados de máxima y 13 de mínima. Eso sí, las nubes altas evolucionarán a cielos nublados.

Según datos de Meteogalicia, los valores seguirán en descenso, aunque se prevé otro repunte con el comienzo de la próxima semana. Con todo, octubre comienza con un tiempo más que agradable para acompañar la vuelta a la rutina de muchos.