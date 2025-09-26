Rubén Marín, nuevo director general del Puerto de Vigo tras la salida de Leandro Melgar

El actual director de la Autoridad Portuaria de Vigo, Leandro Melgar Casillas, ha presentado este viernes su cese. Fue elegido el 27 de septiembre de 2024 y cede el testigo al vigués Rubén Marín.

Tal como ha informado el propio Melgar en rueda de prensa, según Europa Press, el cese se produce por "motivos estrictamente personales" y continuará trabajando para Puertos del Estado.

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha reivindicado la gestión del director saliente, que ha demostrado "un compromiso ejemplar y una dedicación incuestionable a los objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria" y "su liderazgo ha contribuido de manera significativa al desarrollo y consolidación de la Autoridad Portuaria".

Así, el máximo responsable portuario ha agradecido "profundamente el esfuerzo y la valiosa aportación" durante todo este tiempo de Melgar. Asimismo, ha reconocido "la pérdida que supone su dedicación y profesionalidad", destacando su "especial implicación" en la mejora de la logística y la gestión de las terminales de Bouzas y Guixar.

¿Quién es Rubén Marín?

Por su parte, el encargado de coger el relevo al frente de la Dirección del organismo es el vigués Rubén Marín. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Marín cuenta con "una dilatada experiencia profesional que lo refrenda como un excelente candidato para tomar el relevo de Melgar".

Así lo ha indicado Botana, quien ha detallado que Melgar ha ocupado cargos de alta dirección, como subdirector general en la Autoridad Portuaria de Valencia desde febrero de 2023.

Anteriormente, fue director general de la Autoridad Portuaria de Avilés (2013-2020) y jefe de Explotación en la Autoridad Portuaria de Valencia (2020-2023). Además, estuvo desde 2003 a 2013 trabajando en el Puerto de Vigo como jefe de Departamento de Explotación y jefe de las Divisiones de Conservación, y de Seguridad y Protección.

Entre los retos a los que se enfrentará estarán la mejora de la digitalización del puerto. Al respecto, Botana ha puesto en valor el trabajo realizado por Marín en Valencia. "Como director tengo que hacer mi trabajo, aportar lo poquito que sé y ejecutar la estrategia del presidente y del consejo de administración", ha subrayado el nuevo director del Puerto de Vigo.