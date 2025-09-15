El tiempo en Vigo.

El tiempo en Vigo. Treintayseis

Ofrecido por:

Vigo

Vigo dice adiós a las lluvias y regresa, al menos temporalmente, el calor

La semana arranca con chubascos durante la mañana de este lunes, pero dice la previsión de MeteoGalicia que los cielos despejados y la subida de las temperaturas serán la tónica en estos días

Te puede interesar: El Camino Portugués por la Costa, la variante de moda: más de 60.000 peregrinos ya han pasado por Vigo

Publicada

La segunda mitad de septiembre arranca con una tónica similar a la de las dos primeras semanas del mes, con lluvias e inestabilidad, pero, según pasen las horas, los termómetros irán subiendo y los cielos despejándose.

Las luces de Navidad de Vigo se dejan ver en pleno mes de septiembre

Según la predicción de MeteoGalicia, las primeras horas de este lunes serán de amenaza de lluvia y cielos encapotados, pero a partir de las horas centrales del día, las temperaturas alcanzarán los 23 grados y las nubes comenzarán a dejar paso al sol.

Así, el martes el porcentaje de probabilidad de lluvia es escaso y las máximas podrían llegar a 26 grados a lo largo del día, con cielos despejados desde primera hora. Un tiempo similar al del miércoles, pero con una ligera bajada de las temperaturas, tanto máximas como mínimas.