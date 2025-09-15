Vigo dice adiós a las lluvias y regresa, al menos temporalmente, el calor

La segunda mitad de septiembre arranca con una tónica similar a la de las dos primeras semanas del mes, con lluvias e inestabilidad, pero, según pasen las horas, los termómetros irán subiendo y los cielos despejándose.

Según la predicción de MeteoGalicia, las primeras horas de este lunes serán de amenaza de lluvia y cielos encapotados, pero a partir de las horas centrales del día, las temperaturas alcanzarán los 23 grados y las nubes comenzarán a dejar paso al sol.

Así, el martes el porcentaje de probabilidad de lluvia es escaso y las máximas podrían llegar a 26 grados a lo largo del día, con cielos despejados desde primera hora. Un tiempo similar al del miércoles, pero con una ligera bajada de las temperaturas, tanto máximas como mínimas.