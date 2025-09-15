Ofrecido por:
Vigo dice adiós a las lluvias y regresa, al menos temporalmente, el calor
La semana arranca con chubascos durante la mañana de este lunes, pero dice la previsión de MeteoGalicia que los cielos despejados y la subida de las temperaturas serán la tónica en estos días
Te puede interesar: El Camino Portugués por la Costa, la variante de moda: más de 60.000 peregrinos ya han pasado por Vigo
La segunda mitad de septiembre arranca con una tónica similar a la de las dos primeras semanas del mes, con lluvias e inestabilidad, pero, según pasen las horas, los termómetros irán subiendo y los cielos despejándose.
Según la predicción de MeteoGalicia, las primeras horas de este lunes serán de amenaza de lluvia y cielos encapotados, pero a partir de las horas centrales del día, las temperaturas alcanzarán los 23 grados y las nubes comenzarán a dejar paso al sol.
Así, el martes el porcentaje de probabilidad de lluvia es escaso y las máximas podrían llegar a 26 grados a lo largo del día, con cielos despejados desde primera hora. Un tiempo similar al del miércoles, pero con una ligera bajada de las temperaturas, tanto máximas como mínimas.