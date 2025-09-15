El tráfico se desatasca en Vigo: este martes reabre una de las principales vías de la ciudad

Túnel de Lepanto, salida a la autopista desde el centro de Vigo. A.P.B.

Mañana, martes 15 de septiembre, se volverá a abrir al tráfico la calle Lepanto, con el acceso cerrado desde el 21 de julio por obras de humanización, aunque durante el último mes se abrió durante las tardes y los fines de semana.

Según ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a partir de mañana se abrirá un carril que permitirá llegar hasta la entrada del centro comercial Vialia y bajar por Alfonso XIII, además de permitir la salida por el túnel de Lepanto hacia la autopista.

"La obra sigue a muy buena velocidad", ha destacado Caballero de esta "gran humanización", que está cumpliendo los tiempos que se habían anunciado el pasado 21 de julio.

Así, la obra entra en la tercera y definitiva fase, que se extenderá, en principio, hasta mediados de julio de 2026, con este carril abierto de manera permanente.