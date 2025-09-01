Tres personas evacuadas en Vigo tras un incendio en una vivienda

Tres personas han tenido que ser evacuadas en Vigo tras un incendio en una vivienda en la calle de García Olloqui. Fue necesario ventilar la vivienda y el edificio.

El 112 Galicia tuvo constancia del incendio alrededor de las 07:40 horas, momento en el que llegó el primer aviso por parte de un particular, el cual había indicado que ardía una habitación de un piso situado en la calle de García Olloqui.

Por ello, los gestores del 112 Galicia solicitaron la intervención de los Bomberos de Vigo y de la Policía Local. Los agentes de la Policía emplearon extintores para controlar el fuego, el cual sería sofocado posteriormente por la dotación de bomberos, que indicó que finalmente había ardido un colchón.

Además, desde el 112 Galicia también se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, pues tres personas precisaron ser trasladadas por posible intoxicación de humo.