Intervenidos 4 sacos de almeja, 91 kilos de raya y 800 cigarrillos en el puente internacional de Tui (Pontevedra)

Almejas y raya intervenidas en un control en el puente internacional de la A-55 en Tui. Guardia Civil

La Guardia Civil se ha incautado de 4 sacos de almejas, 91 kilos de raya y 800 cigarrillos de contrabando durante un control realizado en el puente internacional de Tui (Pontevedra).

El control se estableció este miércoles en el punto fronterizo de la A-55 por parte de efectivos de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana), agentes del Servicio Fiscal de Tui, Equipo del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Tui y de Ponteareas, agentes de tráfico, GNR (Guardia Nacional Republicana) y Gardacostas de Galicia.

Se intervinieron 4 sacos de almeja japónica y 91 kilos de raya, que carecían de documentación y de los que no se podía aportar trazabilidad y, tras la incautación, se confeccionaron dos actas por infracción de la ley de pesca. Los productos incautados fueron entregados en centros benéficos.

Además, se levantó un acta de infracción de la normativa de contrabando, tras localizarse 4 cartones de tabaco con un total de 800 cigarrillos y además de una denuncia por tenencia de arma prohibida y otra por tenencia de estupefacientes. En este control también se interpusieron dos denuncias por infracciones viales.