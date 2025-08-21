Protestan contra la puesta en libertad del conductor que mató a un motorista en O Rosal (Pontevedra)

Concentración ante los juzgados de Tui (Pontevedra) para rechazar la puesta en libertad del conductor que arrolló al motorista Brais Otero en O Rosal, causándole la muerte, y abandonando el lugar del siniestro Cedida - Familiares de Brais Otero

Decenas de familiares y amigos de Brais Otero, el motorista de 33 años que fue arrollado mortalmente el pasado 15 de julio en O Rosal (Pontevedra), se han concentrado este miércoles frente a los juzgados de Tui para expresar su rechazo a la decisión de la magistrada de ponerlo en libertad tras el pago de una fianza de 150.000 euros y pasar apenas 24 horas en prisión.

El conductor que arrolló a Brais, que se dio a la fuga a pesar de ser detenido días después tras entregarse a la Guardia Civil, es una persona de Murcia con antecedentes por delitos contra la seguridad vial. Se le atribuyen por este siniestro un supuesto homicidio imprudente y un supuesto delito de omisión del deber de socorro.

Concentración en rechazo de la libertad del conductor

Este miércoles, decenas de familiares y amigos han expresado su rechazo a esta situación concentrándose ante los juzgados de Tui, y desplegando una gran pancarta con el lema #JusticiaparaBrais.

El padre de la víctima, Ángel Otero ha trasladado la indignación por la puesta en libertad del conductor, una decisión que ha calificado como "injusta" y "sin lógica". "No nos parece bien que esa persona esté suelta", ha afirmado y ha pedido "que se haga justicia" y que el investigado vaya a prisión "para evitar que esto vuelva a pasar".

En la misma línea se han pronunciado la pareja de Brais, Camila Pazarasa, que ha exigido que el conductor "esté donde tiene que estar". También la tía del fallecido, Ángeles, que ha lamentado que, aunque el ingreso en la cárcel no devolverá la vida a Brais, "al menos" servirá para que el implicado empiece a "pagar" por lo que hizo.

Durante la concentración, los familiares han leído un comunicado en el que han pedido que se haga justicia por lo sucedido y han tenido también palabras de solidaridad para "todas las víctimas" de delitos como éste. "Por la justicia, por Brais, no vamos a rendirnos, seguiremos hasta el final", han proclamado.

Los participantes en la protesta han trasladado su incredulidad por el hecho de que "solo con tener dinero" una persona investigada por un delito tan grave haya podido eludir la prisión provisional, como recoge Europa Press.

Además, han recordado que el conductor se ha visto implicado antes en delitos contra la seguridad vial graves y han criticado que la medida de retirada del carné no es suficiente ni puede evitar que reincida, porque ya fue sorprendido al volante anteriormente sin tener el permiso en vigor.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en la tarde del 15 de julio en la vía rápida del Baixo Miño, a la altura de Eiras (O Rosal), cuando un coche de alta gama arrolló a Brais, al realizar un adelantamiento e invadir el carril contrario. La víctima, que circulaba en moto, falleció en el acto.

El conductor abandonó el coche en el lugar del accidente y se subió a otro vehículo, que le trasladó al centro de salud de Tui. Desde allí, se fue y se perdió su pista, aunque una semana después fue detenido, tras entregarse a la Guardia Civil por consejo de su equipo legal.

La jueza de instrucción 2 de Tui decretó su ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza, una fianza que pagó poco después, y fue puesto en libertad.