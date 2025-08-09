O Marisquiño llega a su jornada central en Vigo con el descenso urbano como protagonista

O Marisquiño celebra este sábado su segunda jornada plenamente competitiva con un programa de actividades que centra todos los focos de atención en Samil y con el Descenso Urbano MTB desde O Castro hasta A Laxe como protagonista.

A partir de las 19:30 horas tendrán lugar las finales.

El Descenso Urbano de este año cuenta con grandes atractivos como un nuevo final en las inmediaciones del centro comercial A Laxe y la presencia de grandes especialistas entre los que destaca la figura del francés Adrian Loron, que deberá competir duramente con ganadores de otras ediciones como Edgar Carballo, José Borges y Marco Veiga y con otros riders destacados como el chileno Felipe Vergara y el mexicano Alan Reyes.

En categoría femenina la competencia también será muy fuerte con Sara Yusto, Alba Arias, y Eva Castro, que cuenta con experiencia y victorias en años anteriores.

Otra de las novedades destacadas del Descenso de este año es la incorporación del Mini DH – Urbano, una prueba pensada para niños y niñas ciclistas que se están iniciando en el mundo del descenso. El circuito se desarrollará en las inmediaciones del Centro de Ocio A Laxe.

Además, en la tarde de este sábado también se pueden ver a figuras internacionales como Ryan Williams y Jed Mildon en los entrenamientos del FMX Freestyle.

En Skate y BMX la actividad en los parks será incesante con las pruebas clasificatorias de ambas disciplinas, tanto en la categoría de adaptados como de no adaptados. Además, la jornada concluirá con la espectacular sesión Sunset que permite gozar de imágenes inolvidables con las Illas Cíes como escenario privilegiado de fondo.

En cuanto al Basket 3x3, entre los participantes hay dos recientes campeones del mundo con España, Guim Exposito y Diego de Blas.

Conciertos

Después de la competición será el turno de la música con hasta siete conciertos.

Por el Escenario Oasis pasarán grandes artistas de la música electrónica como Russ, Lady Starlight y Cora Novoa. Por otra parte, en el Escenario Son Estrella Galicia actuarán Mundo Prestigio, La Cendejas, Villano Antillano y Ralphie Choo.

Todos los horarios se pueden consultar en su web.