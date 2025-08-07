Desactivada la alerta en el incendio de Salceda de Caselas y estabilizado el de As Neves, en Pontevedra

Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

El incendio en el municipio pontevedrés de Salceda de Caselas, iniciado a las 16:17 horas del miércoles, ya no permanece en alerta por proximidad del fuego a viviendas. En consecuencia, la Xunta ha desactivado la Situación 2 establecida durante la noche como medida preventiva por cercanía al núcleo de población de Pedrapinta.

Aunque el fuego, que ya ha calcinado 80 hectáreas, permanece activo, fuentes de la Consellería de Medio Rural han informado a Europa Press de que evoluciona "favorablemente".

Hasta allí ya se han movilizado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se han sumado al resto de equipos de extinción desplazados. En cuanto al resto de medios, se han desplazado tres técnicos, 11 agentes, 16 brigadas, 12 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y cinco aviones.

Incendio en As Neves

El incendio en la parroquia de San Pedro de Batalláns, originado a las 14:41 horas del miércoles en As Neves (Pontevedra), ya ha sido estabilizado tras afectar a más de 50 hectáreas. La cercanía al núcleo de Abelleira llevó a activar igualmente la Situación 2 durante la tarde y noche.

Esta proximidad a casas obligó a desalojar alrededor de las 19:00 horas a seis viviendas, con un total de 12 afectados, según informa la Guardia Civil, que apunta que los mismos ya han regresado a sus hogares. La situación llevó de igual modo a confinar al resto de vecinos.

Para la extinción del fuego han sido movilizados, hasta el momento, seis técnicos, nueve agentes, 19 brigadas, 14 motobombas, cuatro palas, seis helicópteros y tres aviones. Además, participaron en el dispositivo efectivos de la UME: 70 militares y 75 vehículos.

El fuego provocó en la tarde retenciones en la autovía de las Rías Baixas, la A-52, debido a una gran humareda en las inmediaciones de la vía, con circulación "irregular" en el kilómetro 286 en ambos sentidos, a su paso por el lugar de Lousadela. A este respecto, la carretera ya está libre y opera con normalidad durante el jueves.